HOME > POLÍTICA
DIA DO HÉTERO?

Bahia pode ter dia exclusivo para celebrar orgulho heterossexual

Entenda a nova data que pode ser instalada na Bahia

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/11/2025 - 14:33 h
Casal heterossexual
Casal heterossexual -

Gostar do sexo oposto agora pode virar motivo de celebração na Bahia. Isso porque o estado pode passar a ter um dia exclusivo sobre o tema, intitulado como “Dia do Orgulho Heterossexual”, e será celebrado sempre no dia 17 de junho.

A ideia foi apresentada pelo deputado estadual Diego Castro (PL) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em um projeto de lei protocolado na última terça-feira, 25.

“Finalidade promover ações educativas e culturais voltadas ao fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito à cultura predominante e da liberdade individual, reconhecendo que as pessoas heterossexuais também merecem pleno respeito e valorização, em igualdade com todas as demais orientações sexuais”, diz um trecho do documento.

Leia Também:

Salvador pode ter Dia da Profissional do Sexo; entenda novidade
Diego Castro e Alden defendem liberdade de expressão em ato na Barra
Diego Castro tem piora de quadro e é internado com embolia pulmonar
Diego Castro comenta sobre atuação no PL: “Não sou ouvido"

O dia surge como um tipo de afronta ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho, voltado para as comemorações da união homoafetiva.

“Da mesma forma que existem datas reconhecidas para a valorização de diferentes orientações sexuais, como forma legítima de expressão, visibilidade e liberdade, entende-se que as pessoas heterossexuais também têm o direito de celebrar sua própria identidade, dentro de um ambiente democrático e de convivência pacífica. O reconhecimento simbólico por meio de uma data comemorativa reforça a ideia de que o Estado trata todos de modo isonômico”, complementou o parlamentar.

O projeto de lei do parlamentar ainda coloca a cargo do Poder Executivo, as seguintes medidas: apoiar, incentivar ou realizar atividades alusivas ao tema, como:

  • palestras;
  • campanhas informativas;
  • eventos culturais;
  • iniciativas de valorização do respeito mútuo.

Próximo passo

Com a proposta protocolada na Alba, o próximo passo é a análise do projeto nas comissões temáticas da Casa. Caso seja aprovada, o projeto segue para votação em plenário pelos demais deputados estaduais.

