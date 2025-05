Diego Castro tem piora de quadro e é internado com embolia pulmonar

Deputado estadual Diego Castro - Foto: Assessoria/Deputado Diego Castro

O deputado estadual Diego Castro (PL) foi internado em Salvador após apresentar um quadro de embolia pulmonar. Por orientação médica, seus compromissos foram temporariamente suspensos.

De acordo com informações da assessoria de imprensa, inicialmente, o parlamentar foi diagnosticado com uma broncopatia inflamatória, no entanto, o quadro apresentou uma regressão no último domingo, 20, pela noite, o que motivou a realização de novos exames, resultando na confirmação do novo diagnóstico.

O comunicado indica ainda que nas última semanas, Diego Castro "enfrentou uma rotina intensa de compromissos e deslocamentos entre regiões com grandes variações de temperatura. Esse ritmo acelerado acabou comprometendo sua saúde, levando-o a buscar atendimento médico".

A retomada das atividades dependerá da evolução clínica. A atualização sobre seu quadro clínico foi realizada às 8h desta terça-feira,22.