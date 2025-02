“A democracia venceu”, diz Jerônimo sobre eleições no Congresso

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Um dia após parabenizar os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a comentar, na manhã deste domingo, 2, sobre o assunto e parabenizou a democracia.

“Ontem, de novo, a democracia venceu.Uma eleição tranquila, disputada, mas depois com tranquilidade, nos resta agora acreditar nas palavras das mensagens tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara Federal, que são instituições que têm que sair mais fortes.Foi esse o resumo das palavras deles, sobre a autonomia e a independência dos poderes, mas um pacto, em garantirá um estado de paz, de tranquilidade em respeito à Constituição”, declarou.

Jerônimo ainda desejou que “todas as ações que eles [presidentes eleitos no Congresso] fizerem, que possam respeitar a transparência do recurso público”.

“Nós entendemos o papel das emendas parlamentares, sabemos do lugar dos deputados e senadores, mas não é possível um governador do Estado, uma população brasileira saber que está chegando dinheiro público em um estado e a gente não saber qual a origem da que está servindo. Então, transparência sim, é um ato obrigatório de democracia”, reforçou.

O governador também ressaltou a atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que os chamou para um encontro para “mostrar o respeito que o executivo tem ao legislativo”.