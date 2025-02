Bruno Monteiro ressalta trabalhos para preparativos do Carnaval 2025

- Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O secretário de Cultura da Bahia (Secult-BA), Bruno Monteiro, detalhou, na manhã deste domingo, 2, que o governo do Estado tem trabalhado desde o ano passado para realizar o Carnaval de 2025, que segundo ele, este ano “será mais uma grande celebração”.

“Nós estamos trabalhando de forma intensa desde o final do ano passado nos preparativos desse Carnaval de 2025. Carnaval dos 40 anos do Axé Music e dos 75 anos do Trio Elétrico. Com certeza mais uma grande celebração para a Bahia com a força da nossa cultura dando esse tom de celebração, mas também de um momento muito importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda para o povo baiano”, declarou.

O secretário ressaltou que a gestão já está articulando todas as ações necessárias para a realização da maior festa popular do mundo.

“Estamos falando de atrações culturais, da maior operação policial que existe, de toda uma assistência de saúde, de toda uma rede de proteção aos direitos ao trabalho, de apoio aos detentores de materiais reciclados”, disse.

Bruno ainda citou a importância do trabalho em conjunto, inclusive com a prefeitura de Salvador, para a organização do Carnaval.

“Nós [governo do Estado e prefeitura] temos que trabalhar de forma cooperada, em colaboração, porque uma festa dessa dimensão só acontece assim. E quem ganha é a população de Salvador, da Bahia e os milhões de turistas que nos visitam. A Bahia é o destino turístico mais querido e mais visitado do Brasil, vem também pela força do nosso carnaval, da nossa cultura e das nossas festas populares”, afirmou.