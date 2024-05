À espera de Lula, Jerônimo chega ao Extremo-Sul e realiza entregas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desembarcou nesta terça-feira, 7, no extremo sul da Bahia para iniciar uma série de entregas e inaugurações. O desembarque do petista pavimenta os caminhos para a chegada do presidente Lula (PT) à região.

O chefe do Executivo chega ao estado na próxima sexta-feira, 10, quando inaugura o Hospital Estadual Costa das Baleias, no município de Teixeira de Freitas, iniciado na gestão do ex-governador Rui Costa (PT).

“Eu finquei bandeira hoje no extremo-sul e só saio daqui no final desta semana. Na sexta-feira de tarde, o presidente Lula vem entregar um dos maiores hospitais do interior da Bahia, o Costa das Baleias. Nós vamos aos poucos oferecer serviços de alta complexidade, a exemplo do tratamento de câncer e de coração. E nós aqui também iremos entregar, com Lula, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Estamos nos últimos detalhes para que o presidente possa autorizar o primeiro PAC da saúde no Brasil. Vai ser na Bahia”, destacou Jerônimo.



Nesta terça, o gestor estadual cumpriu agenda nos municípios de Alcobaça e Caravelas. Na oportunidade, ele realizou entregas de obras de pavimentação na BA-001, equipamentos hospitalares, kits odontológicos, entre outras ações.



Já na quarta, o petista chega a Vereda para entregar a recuperação do trecho da BA-690 que dá acesso à sede do município e na quinta, 9, ele aparecerá em Lajedão e Ibirapuã.

