AtlasIntel: Aprovação de governo Lula sobe e consolida petista | A TARDE

O mais recente levantamento do instituto AltasIntel, publicado nesta terça-feira, 7, apontou uma crescente na aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e consolidou o petista como o político mais bem avaliado do país.

Segundo a pesquisa, Lula tem a aprovação de 50,8% dos brasileiros, um crescimento de 3,4% em comparativo com os números apresentados no mês de março, quando o presidente possuía 47,4% de aprovação da população.

Já na avaliação qualitativa do governo de Lula, 58,1% dos respondentes apontam que a gestão é Regular/Ótima/Boa, o melhor indíce desde novembro de 2023.

Esse crescimento pode ser observado na avaliação de diversas áreas temáticas que apresentaram crescimento, tais como: Relações Internacionais, Responsabilidade Fiscal e Controle de Gastos e Justiça e combate à corrupção.

O levantamento também revela a manutenção da avaliação positiva do governo Lula em comparação com o governo Bolsonaro, como foi observado na pesquisa de março. Na sondagem, a área em que os eleitores mais avaliam que Lula tem desempenho melhor que Bolsonaro é a de Redução da pobreza e políticas sociais, com 54% de preferência para o petista.

A maior distância entre as gestões é observada na área de Direitos humanos e igualdade racial, com Lula 17 pontos percentuais à frente de Bolsonaro: 51 a 34%.

O AtlasIntel entrevistou 1.904 pessoas através de recrutamento digital aleatório entre os dias 3 e 6 de maio de 2024. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari e Feira de Santana.

