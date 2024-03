AtlasIntel: Governo Lula supera Bolsonaro em todas as áreas | A TARDE

A nova pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 7, aponta que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mais bem avaliado que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em todas as áreas de atuação.



De acordo com o levantamento, a área em que os eleitores mais avaliam que Lula tem desempenho melhor que Bolsonaro é a de Relações Internacionais, com 56% de preferência para o petista. Os que avaliam que o ex-mandatário foi melhor atuando no contato com o exterior foram apenas 35%.

A maior distância ficou para a área de Turismo, Cultura e Eventos, onde 55% entendem que Lula tem desempenho melhor que Bolsonaro e só 28% dizem que o ex-presidente foi mais eficiente que o atual no setor.

O pior desempenho de Lula, de acordo com a pesquisa, é em Transportes, Estradas e Aeroportos. Nessa área, apenas 43% dos entrevistados avaliaram que o petista tem atuação melhor que a de Bolsonaro. Por outro lado, apenas 34% dos eleitores responderam que o ex-mandatário foi melhor.

A diferença é menor na área de Segurança Pública, com 46% respondendo que Lula foi melhor que Bolsonaro e 43% apontando o contrário: que o governo anterior foi melhor que o atual.

Números da pesquisa AtlasIntel/A TARDE | Foto: Divulgação | AtlasIntel

No total, Lula apresenta, segundo a AtlasIntel, uma aprovação maior que a desaprovação. Os que aprovam o governo petista são 47,4% dos entrevistados, enquanto 45,9% desaprovam a gestão. Responderam “não sei”, 6,7% dos eleitores questionados.

O levantamento também aponta que o brasileiro está otimista em relação aos próximos seis meses, especialmente na área econômica. Mais pessoas creem que as situações do país, do mercado de trabalho e da família vão melhorar do que piorar.

O AtlasIntel entrevistou 3.154 pessoas através de recrutamento digital aleatório entre os dias 2 e 5 de março de 2024. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.