AtlasIntel: brasileiros creem em melhora do país nos próximos 6 meses | A TARDE

O mais recente levantamento do instituto AltasIntel, publicado nesta quinta-feira, 7, revela que o Brasil está otimista. De acordo com a pesquisa, a maior parte da população brasileira acredita que a situação do país deve melhorar nos próximos seis meses, tanto no contexto econômico quanto no mercado de trabalho.

Quando perguntados sobre a situação econômica do Brasil nos próximos seis meses, 50% dos entrevistados responderam que ela vai melhorar, enquanto outros 42% acreditam que vai piorar. Os que acreditam que o cenário permanecerá igual são 9%. A soma supera 100% porque os números são aproximados.

O otimismo dos entrevistados prossegue quando a pesquisa questiona a expectativa acerca do mercado de trabalho nos próximos seis meses: 49% afirma que o cenário vai melhorar, enquanto 41% diz que a situação deve piorar. Quem acha que a situação do emprego permanecerá a mesma é 10%.

Em um contexto mais pessoal, o levantamento também perguntou aos entrevistados sobre a situação econômica familiar de cada um. São 46% os que creem que o cenário financeiro da família vai melhorar, enquanto outros 32% dizem que irá piorar. Os que veem a manutenção do momento econômico de seus familiares são 22%.

Brasileiros acreditam que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos 6 meses | Foto: Divulgação | AtlasIntel

Os dados são positivos para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para os seus ministros da área econômica: Fernando Haddad (PT), da Fazenda; Simone Tebet (MDB), do Planejamento; Geraldo Alckmin (PSB), da Indústria e do Comércio; e Luiz Marinho (PT), do Trabalho.

O levantamento também apontou que a população brasileira avalia melhor, em todas as áreas, o governo Lula do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), especialmente nas Relações Internacionais e no setor de Turismo, Cultura e Eventos.

O AtlasIntel entrevistou 3.154 pessoas através de recrutamento digital aleatório entre os dias 2 e 5 de março de 2024. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.