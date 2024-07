“A festa era minha”, diz Tiago Ferreira sobre evento com Bruno Reis

Bruno Reis entregou novo restaurante popular em Fazenda Coutos com presença do líder do PT na CMS - Foto: William Falcão | AG. A TARDE

Apesar das contrariedades dos seus pares, o líder do PT na Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Tiago Ferreira, considerou como imprescindível a sua presença no ato de entrega do novo restaurante popular no bairro de Fazenda Coutos, região do Subúrbio Ferroviário, junto com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).



“Eu estava ali para inaugurar um equipamento público que eu mesmo indiquei, ou seja, a festa era minha. Então, não poderia estar ausente de uma atividade, de um equipamento que conheço a realidade, e apresentei e foi acatado pelo município”, disse Ferreira. O local é considerado reduto eleitoral do vereador.

A aparição do petista lado a lado com o chefe do Palácio Thomé de Souza, principal adversário político da sigla, foi motivo de contragosto do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente estadual da legenda, Éden Valadares.

“O fato de talvez o governador e alguns militantes do partido compreenderem como exagero, foi o fato inusitado, e que não foi programado por mim, de ser carregado pelas pelas pessoas que ali estavam. Eu estava aguardando o início do ato quando suspenderam o prefeito e alguém também me carregou. Não foi algo planejado. Nunca participei de nenhum ato do município de Salvador daquela forma”, justificou.

Nesta tarde, a executiva municipal da sigla se reuniu, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), às 12h, com os membros para discutirem o futuro político de Ferreira. Durante o encontro, Ferreira afirmou que prestou esclarecimentos sobre a sua presença no mesmo palanque que o prefeito da capital baiana.

“Obviamente não podia me furtar de estar presente para fazer os esclarecimentos acerca do ato e ressaltar que eu não estava no palanque de Bruno Reis. Palanque para mim é quando se fala de eleição, [eu] estava em um ato institucional, de um projeto de indicação minha”, afirmou.

Na oportunidade, os membros não definiram nenhuma punição para o vereador e decidiram por alinhar as estratégias junto a diretoria estadual, segundo contou Ferreira.

“O bom senso vai prevalecer e hoje na reunião da executiva, todos os membros compreenderam [a ida ao evento] e não defenderam qualquer tipo de punição porque entenderam as minhas razões de estarem ali”, disse. “Em nenhum momento, eu dei espaço, durante todos os três anos e meio do meu mandato, para alguém duvidar da minha lealdade ao meu partido”, acrescentou.

Na semana passada, sexta-feira, 15, o chefe partidário do PT estadual, Éden Valadares, considerou que causou um desconforto entre os militantes.

“Uma tensão na base do PT, na militância do PT, que não entende como pode um vereador nosso de mandato, líder do PT, está participando do evento”, pontuou, em coletiva de imprensa.