Aborto: Carlos propõe que vítima de estupro ouça batimentos de feto

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) protocolou um projeto de lei na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que obriga equipes médicas da capital fluminense a convidarem gestantes, vítimas de estupro, para que ouçam os batimentos cardíacos de seus fetos antes de decidirem se fará o aborto legal.

O filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) justifica que o PL tem o objetivo de fazer com que a paciente observe que “há uma vida dentro dela”, uma vez que, segundo o parlamentar, a audição do coração do feto teria “condão invariável (...) de trazer de volta à razão” a mulher prestes a optar pela interrupção da gravidez.

De acordo com informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, a proposta foi apresentada ainda no mês de março e desde então segue empacada. Deste modo, ela não se relaciona a discussão do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a descriminalização do aborto no país até a 12ª semana, relatado pela presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber.