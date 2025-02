Ações do governo focam em segurança e cidadania na Festa de Iemanjá

Governador Jerônimo na celebração do 2 de Fevereiro - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

A festa de Iemanjá, uma das maiores e mais tradicionais celebrações religiosas do Brasil, atrai milhares de fiéis e turistas todos os anos ao bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A festividade, marcada por homenagens à Rainha do Mar, conta com estrutura das secretarias estaduais, que visam aspectos como a segurança e a organização do evento.

Para o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, a celebração é a marca da Bahia, reunindo fé e cultura.

“Uma tradição aí de tantos anos, e que vem sendo fortalecida justamente por um entendimento que o Governo do Estado tem de tratar esses festejos como um momento de celebração da cultura, celebração da nossa história, mas também de ações concretas nas políticas de turismo, nas políticas de cultura, de preservação ambiental. Afinal, governar é sobre isso, é cuidar de todos os lados para que a população tenha uma festa linda mas, sobretudo, sempre conectada com a nossa história. Isso é a cara da Bahia”.

A união entre os órgãos estaduais tem o objetivo de trazer experiência positiva para os visitantes e moradores, segundo o governo baiano.

Em 2025, as secretarias da Segurança Pública (SSP), do Turismo (Setur), do Meio Ambiente (Sema), de Políticas para as Mulheres (SPM), de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), além da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Coordenação da Juventude (Cojuve) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) se uniram para garantir o andamento das celebrações, com ações de cuidado com os visitantes, a proteção das comunidades tradicionais de terreiro e a preservação do meio ambiente.

Segurança Pública

A SSP reforçou o efetivo na região. Cerca de 1.000 policiais, peritos e bombeiros atuaram na festa de Iemanjá. Houve também uma Plataforma Elevada de Observação (POE) e a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com cerca de 20 órgãos para garantir atendimento rápido das ocorrências.

“Já imaginava o maior número de pessoas aqui, nesse dia tão importante. O planejamento com mais de mil policiais militares, civis e bombeiros distribuídos ao longo de todo o circuito. Além disso, o Centro Integrado de Comando e Controle monitorando toda a festa, para atender da melhor forma possível qualquer ocorrência e, acima de tudo, garantir a segurança da população baiana”, destacou o secretário Marcelo Werner.

A tecnologia foi empregada para auxiliar o trabalho das forças de segurança. Quarenta e quatro câmeras foram distribuídas nos acessos e nos pontos de aglomeração da festa.

“O policiamento, apoiado pela tecnologia da Secretaria de Segurança Pública, levando sempre o alinhamento do efetivo humano com o aspecto tecnológico, para oferecer uma segurança com a melhor qualidade e ter uma festa com tranquilidade”, afirmou o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, lembrando que desde sábado o efetivo já atua na região.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, o esquema teve início na sexta-feira para atender a grandeza da festa.

“A Polícia Civil fez todo o esquema diferenciado, são mais de 200 postos de trabalho com uma delegacia especial de área, o reforço da unidade do Rio Vermelho e equipes dos departamentos especializados para gerar a tranquilidade dessa festa tão grande e tão bonita”.

Turismo

As ações da Setur-BA começaram no dia 1º de fevereiro no Sòrodó, a entrega de presente a Oxum, no Dique do Tororó, com apresentações culturais de matriz africana, incluindo o afoxé Filhos de Gandhy.

Na grande festa do dia 2, no espaço do Governo na entrada do Free Shop, concentrou os servidores e representantes do trade turístico, para apresentação cultural, ativação promocional e distribuição de rosas e água de cheiro por baianas típicas, além de balaios ecológicos. A Setur-BA fez ainda a pesquisa de identificação do perfil do turista que participa da festa, para conhecer o perfil dos visitantes.

“É uma festa muito importante na nossa cultura. Iemanjá é o orixá que é saudado pelas religiões de matriz africana de maneira pública. É uma festa religiosa, mas é também uma festa turística da Bahia”, comentou o secretário de Turismo, Maurício Bacelar.

Meio Ambiente

Em relação ao meio ambiente, a Sema intensificou a fiscalização nas praias, garantindo que as práticas de colocação de oferendas no mar fossem realizadas de maneira consciente, sem causar danos à natureza. A ação visa não só respeitar as tradições, mas também preservar o ecossistema marinho e as áreas de proteção ambiental.

O programa Bahia Mais Verde Verão 2025 promoveu um mutirão de limpeza e mobilização ambiental na praia do Rio Vermelho.

A iniciativa, que conta com a parceria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a Setur-BA e a Colônia de Pescadores, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de práticas sustentáveis e a preservação do meio ambiente.

Aliado a isso, os jovens do Programa ECOguardiões, formados por estagiários e colaboradores do Programa Primeiro Emprego, realizaram atividades educativas para sensibilizar o público sobre os impactos do descarte inadequado e promover hábitos sustentáveis.

Promoção da Igualdade Racial

Com vistas a garantir a plena manifestação de fé, a Sepromi realizou campanhas de sensibilização de combate ao racismo e a intolerância religiosa e atendeu e orientou vítimas destes tipos de crimes, para registro de boletim de ocorrência e fazer rede com os órgãos de Justiça para acompanhamento dos casos da referida festa.

“A Sepromi presente no conjunto das festas populares da Bahia, com a nossa unidade móvel do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, e a nossa campanha ‘Iemanjá não combina com racismo nem com intolerância religiosa’. A única festa dedicada a celebrar uma divindade africana, que pela força das religiões de matriz africana se mantém como essa vitrine cultural, religiosa, social, que representa a Bahia pro mundo”, disse a secretária Angela Guimarães.

Políticas para as Mulheres

As equipes da SPM marcaram presença no Largo do Rio Vermelho, com a distribuição de materiais informativos, como ventarolas, adesivos e tatuagens temporárias com mensagens de conscientização e sensibilização. As abordagens educativas orientam sobre a Lei Maria da Penha e disponibilizam informações sobre canais de denúncia, como o Disque 180.

Outro ponto de destaque é o atendimento especializado, com escuta qualificada e encaminhamento para organismos da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, como as delegacias mais próximas do circuito e a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia.

“Nesse dia que é tão importante, nosso time está na rua novamente, na campanha do Oxe, Me Respeite, que reflete sobre a necessidade de que as mulheres possam estar na rua, possam estar se divertindo e não sejam alvo de qualquer tipo de importunação, porque isso também é uma violência. O nosso time está aqui para a gente contribuir para a mudança de cultura, para que a Bahia possa também ser o lugar onde as mulheres se sintam seguras”, considerou a secretária Neusa Cadore.

Assistência e Desenvolvimento Social

Equipes do programa Corra Pro Abraço, executado pela Seades, distribuíram kits de redução de danos, contendo materiais como preservativos, máscaras, antisépticos e informativos. Foi oferecida água mineral gelada para promoção a hidratação em um ambiente de intenso calor e aglomeração.

“Um dia emblemático para os baianos, para o Brasil. Nós estamos na Assistência Social, com o conjunto de ações de outras secretarias, protegendo contra o racismo, protegendo as crianças da exploração, tem o Corra Para o Abraço, ação da orientação, das pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, da população na situação de rua, dos catadores e catadoras”, disse a secretária Fabya Reis.

Justiça e Direitos Humanos

Distribuição de materiais, como peças como ventarolas e adesivos, com com mensagens voltadas à prevenção, defesa e promoção dos direitos de segmentos vulnerabilizados da população, além de combater qualquer forma de discriminação, incluindo capacitismo, etarismo, lgbtfobia, racismo, violência e exploração sexual infantojuvenil.

“As festas populares da Bahia, todas elas, são oportunidade de a gente divulgar uma mensagem de paz e de promoção dos direitos humanos. Nossa equipe está atuando nas festas populares, não só apoiando grupos que historicamente sofrem violência e discriminação, crianças e adolescentes, pessoas LGBT, idosos, pessoas com deficiência, como também divulgando uma mensagem de paz e respeito à diversidade”, afirmou o secretário Felipe Freitas.

A festa de Iemanjá, com sua mistura de fé, tradição e turismo, representa um marco para a Bahia e para o Brasil. As ações integradas das secretarias estaduais visam garantir que todos possam celebrar com segurança, saúde e respeito ao patrimônio cultural e ambiental.