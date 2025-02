Margareth alerta sobre consciência ecológica em Festa de Iemanjá

Ministra da Cultura, Margareth Menezes - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Em Salvador, marcando presença na celebração de Iemanjá, na manhã deste domingo, 2, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, reforçou a importância do cuidado com a natureza e a consciência sobre a sustentabilidade, principalmente, em eventos como a festa da orixá.

“É importante a gente começar a ter essa consciência. Cuidar do mar, da natureza. Eu tenho dito que enquanto alguns lugares já estão no fim do mundo nós temos a possibilidade de reverter isso, de vir no movimento contrário, o Brasil tem essa possibilidade. Eu acho que é uma grande força para todos nós, seres humanos, mover essa fazer essa grande corrente para salvar, principalmente, a humanidade. O planeta está aqui para nós vivermos”, declarou.

A declaração da ministra vem após inúmeras críticas de ambientalistas sobre a falta de consciência de alguns participantes do evento. Com o alto fluxo de pessoas nos arredores da Casa de Iemanjá, o cenário durante e pós-festa e após, é marcado pelo acúmulo de muito lixo nas praias e no mar.

Margareth também alertou sobre os tipos de presentes entregues a Iemanjá, que serão destinados através do mar.

“Vamos cuidar bem e aproveitar essa festa que a gente faz para o mar. Uma festa de excelência, colocar presentes biodegradáveis para gente poder fazer a nossa reverência de consciência limpa. Não vamos sujar o mar”, avisou a ministra.