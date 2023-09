Adolfo Viana aposta em PSDB forte em Salvador em 2024

Após a convenção municipal do PSDB, nesta sexta-feira, 15, que referendou a consolidação do presidente da Câmara Municipal (CMS), Carlos Muniz, como presidente da federação em Salvador, o presidente estadual do partido, deputado federal Adolfo Viana, comentou sobre o novo momento do partido na Bahia, mirando as eleições municipais, especialmente em Salvador.

“Sem dúvida nenhuma, o PSDB que já contava com o Teo, Cris e Daniel, um trio de vereadores muito qualificados, com a chegada de Muniz, o partido ficou muito mais forte, sem dúvida nenhuma, um grande vereador, presidente da Câmara, e o momento que a gente está vivendo em Salvador é um momento especial, estamos trabalhando para fazer uma chapa de vereadores fortes, e eu não tenho dúvida nenhuma que o PSDB sairá muito maior ao final dessa jornada”, afirmou Adolfo.

O parlamentar também comentou a relação do partido com a prefeitura de Salvador e o prefeito Bruno Reis (UB).

“As pessoas perguntam se a relação está mantida, é claro que está mantida, mas não pelo espaço que ele oferece dentro da prefeitura para o partido, mas por tudo aquilo que ele faz para a cidade de Salvador. A cidade está bonita, está bem cuidada, graças a uma grande gestão e o PSDB faz parte dessa gestão. Então, eu fiquei muito feliz quando ouvi alguns dias atrás que Muniz declarava também o apoio a Bruno e o PSDB vai, na sua unanimidade, trabalhar para que esse trabalho que o Bruno Reis vem fazendo à frente da prefeitura possa continuar”, disse o deputado, que destacou a participação do presidente da Câmara na condução e crescimento do partido em Salvador e a relação com o outro partido da federação, o Cidadania.

“Bom, primeiro eu tenho o maior respeito e carinho pelo vereador Joceval Rodrigues, mas eu tenho conversado muito com a presidente do Cidadania, Isabela Sousa, ela que tem feito um grande trabalho e que também é pré-candidata a vereadora na cidade de Salvador, e lá em Brasília tem uma melhor relação possível com o líder de Cidadania, que é o deputado e amigo Alex Manente, e acaba de assumir a presidência nacional do Cidadania, o presidente Conte, que eu inclusive tive o prazer de tomar um café com ele anteontem em Brasília e com o líder de Cidadania Alex Manente, então a relação do PSDB com a cidadania é a melhor possível, e aqui em Salvador não será diferente, a gente vai caminhar de mãos dadas e vamos construir sim essa chapa de vereadores conjuntamente.

Por fim, Adolfo também respondeu sobre a decisão da Justiça de afastar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do cargo de presidente nacional do PSDB.

“Nós fomos surpreendidos com essa decisão, ontem nós reunimos toda a bancada do PSDB, que é a unanimidade, todos os deputados federais do PSDB…nós produzimos um documento dando total apoio ao Eduardo Leite, então vamos fazer as convenções e vamos reconduzir Eduardo Leite à presidência do partido, que é sem dúvida nenhuma, ele vem fazendo um grande trabalho, está passando por um momento difícil no Rio Grande do Sul, a catástrofe que aconteceu, mas tem sido um gigante em defesa do seu povo, das cidades que sofreram e Eduardo Leite conta com 100% da bancada federal do PSDB, já fizemos um documento dando total apoio à permanência dele na presidência do partido”, pontuou.