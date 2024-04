Advogado revela temor com IA’s nas eleições de 2024 | A TARDE

As inteligências artificiais prometem agitar as eleições municipais de 2024, que elegerão vereadores e prefeitos. Em entrevista ao Portal Massa!, nesta quinta-feira (4), o advogado Delmiro Campos comentou sobre a utilização das IA’s no cenário eleitoral e revelou o temor.

“Hoje nós enxergamos, eu como estudioso da matéria, que estamos com uma crescente preocupação por causa dos malefícios, tendo em vista que trata-se de um campo altamente moderno, muitas vezes inacessível ao cidadão comum, inacessível ao próprio eleitor, inacessível inclusive às postulações e à maioria das candidaturas. Então, na medida em que não temos uma capacitação, uma oportunidade de amplo conhecimento de como fazer uso dessas ferramentas, terminamos, de certa maneira, desequilibrando o pleito”, afirmou o ex-desembargador eleitoral do TRE-PE, presente no Seminário Direito Eleitoral da União dos Municípios da Bahia (UPB) e Congresso Nacional da ABRADEP 2024, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Eu enxergo que este ano é um ano de muita dificuldade, de muito desafio, mas ouso pedir para Oxalá que tenhamos uma oportunidade de crescimento e aprendizagem”, completou.

O advogado ainda comentou que o uso indevido desses softwares pode gerar punições aos políticos, incluindo a cassação do mandato.

“Que os candidatos e candidatas saibam que o uso dessas ferramentas pode suscitar a cassação dos seus respectivos mandatos em casos de eleição ou a possibilidade deles ficarem proibidos de serem candidatos por causa da sua inelegibilidade por uso nefasto das inteligências artificiais”, concluiu Delmiro Campos.