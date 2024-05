Alba aprova criação de 561 novos cargos de peritos na Polícia Civil | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta terça-feira, 7, o projeto de autoria do governo do Estado que prevê a criação de mais 561 cargos no Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil.

Dos 561 cargos, 300 serão para perito criminal, 180 de perito médico legista, 20 de perito odonto-legal e outros 61 de peritos técnicos.

Os novos postos, de acordo com a proposição encaminhada por Jerônimo Rodrigues (PT), devem gerar um acréscimo de R$ 120.854.340,00 na despesa com pessoal da execução orçamentária de 2024.

A pauta foi aprovada por unanimidade pela Casa. Após a votação, o líder do governo Rosemberg Pinto (PT), falou sobre a aprovação da pauta e do pagamento da terceira parcela dos precatórios dos professores.

“As pessoas estão muito satisfeitas com essa aprovação. Também por parte dos professores, votamos a unanimidade da casa, a terceira parcela dos precatórios, o que vai dar uma lenta muito grande aos professores que têm direito a essa remuneração, e também a leitura do parecer do Projeto Bahia pela Paz, feita pelo deputado Robinson Almeida, em vistas agora”, disse o deputado.

Após a aprovação dos parlamentares, matéria segue para sanção do governador petista.

