Precatórios: APLB e ACEB entram em colisão na Alba; veja | A TARDE

A APLB Sindicato e a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB), que representaram os professores no estado, entraram em rota de colisão, durante a votação da terceira parcela dos precatórios na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na tarde desta terça-feira, 7.



Enquanto a ACEB defende a votação e aprovação dos precatórios sem juros, como prevê o projeto enviado pelo governo do Estado, a APLB defende a análise da proposição com juros.

Membros das APLB e ACEB chegaram às vias de fato, com empurrões, mas a situação foi controlada.



Após o tumulto a votação dos precatórios foi mantida pela Casa. Líder da oposição, deputado Alan Sanches (União Brasil) explicou o impasse.



“Nós nos reunimos, a bancada da oposição, porque fomos procurados pela categoria, pela ACEB, que são os professores aposentados, inclusive a discussão é que existem professores com maiores dificuldades financeiras ainda, os aposentados, do que os que estão na ativa. É o terceiro projeto que chega aqui com relação aos precatórios. O primeiro foi votado sem o juro de mora, como a gente já sabe, o segundo que já também foi no ano passado da mesma forma e o terceiro eles queriam que a gente não debatesse mais e que votasse", iniciou o parlamentar, pouco após a confusão.

E continuou: "Eu fui procurado agora pela APLB solicitando que não votasse porque não tinha consenso. Então, eu trouxe todos aqui, eu chamei aqui para vir, os dois lados para que a gente pudesse pelo menos ter uma base com consenso e parece que não há esse consenso […]Então eu acho que a gente tem que ver um caminho que seja mais rápido, mais efetivo e que possa ajudar a maior parcela”, disse Sanches.

Cássio Moreira | AG. A TARDE

