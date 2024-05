Líder do governo garante votação do Bahia pela Paz na Alba | A TARDE

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), garantiu a votação do programa "Bahia pela Paz" nesta terça-feira, 7.



Em conversa com a imprensa, o petista garantiu que o projeto será o primeiro na pauta de votações. Os precatórios e o DPT também podem entrar em votação.

“Lógico. O projeto está em pauta, ele inclusive está sobrestando a pauta. Ele é o primeiro a ser votado. Espero que a oposição não peça a vista, porque é um direito dela também. Se ela pedir vistas, o projeto irá para a próxima pauta”, afirmou.

Leia também

>> Rosemberg comenta sobre retirada de pauta do projeto Bahia Pela Paz

>> Audiência pública sobre “Bahia Pela Paz” deve ocorrer na próxima terça

O programa tramita na Casa Legislativa desde março, quando foi entregue em mãos pelo chefe do Executivo estadual ao presidente do Legislativo, Adolfo Menezes (PSD), em rito governamental. A iniciativa substituirá o Pacto pela Paz e visa frear a violência no estado.

Publicações relacionadas