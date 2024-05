Oposição confirma pedido de vistas ao PL do Bahia pela Paz | A TARDE

A bancada de oposição, liderada pelo deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), confirmou o pedido de vistas ao Projeto de Lei que institui o programa Bahia pela Paz, de autoria do Executivo estadual, previsto para ser votado nesta terça-feira, 7, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"A gente vai pedir vista, porque não se fala da dotação orçamentária, não diz de onde vai vir, não diz qual é, digamos assim, uma previsão do gasto com esse programa, e onde esse programa pretende atingir. Então, nós vamos pedir vista", disse o parlamentar.

Os projetos dos precatórios dos professores e da criação de cargos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem ser votados antes do Bahia pela Paz, ainda nesta terça.

O pedido de Alan vai de encontro com o líder do governo, Rosemberg Pinto, que havia garantido a votação do projeto. Segundo Sanches, a proposição deve continuar travada na Alba e deve ser votada na próxima segunda-feira ou na terça.

Vale lembrar que o programa tramita na Casa Legislativa desde março, quando foi entregue em mãos pelo chefe do Executivo estadual ao presidente do Legislativo, Adolfo Menezes (PSD), em rito governamental.

A iniciativa substituirá o Pacto pela Paz e visa frear a violência no estado.

