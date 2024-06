Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões para o governo | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 28, o pedido de alteração do uso da operação de crédito de R$ 2 bilhões (U$ 400 milhões) do governo do Estado junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).



O empréstimo já havia sido aprovado pela Alba em 2015, primeiro ano do governo Rui Costa (PT). A operação, entretanto, não foi executada.

Apenas a bancada de oposição votou contra.

Leia também

>> Alba aprova reajuste salarial de 4% dos servidores

>> CCR deve ter obra e operação da Estação Campo Grande, diz Florence

Publicações relacionadas