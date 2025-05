Alba deve prestar homenagem ao Papa Francisco

Papa Francisco - Foto: Handout / VATICAN MEDIA/AFP

O Papa Francisco deve receber da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) uma Moção de Pesar pela sua morte. O pontífice faleceu, na última segunda-feira, 21, de insuficiência cardíaca e AVC (Acidente Vascular Cerebral) no Vaticano.

A proposta, enviada pela deputada estadual Fátima Nunes (PT), ressaltou a trajetória acolhedora do Papa como justificativa e reforçou sua gratidão pelo líder religioso.

“Lutava incansavelmente por um mundo mais justo. Que o nosso bom Deus o acolha e receba sua alma com seu misericordioso amor, dando-lhe seu descanso eterno. Obrigada por tantos ensinamentos”, declarou.

No texto, a parlamentar também pede a aprovação em caráter de urgência.

Moção de pesar

Uma moção de pesar, no contexto da ALBA, é uma forma de manifestar o lamento e o pesar por uma perda, geralmente o falecimento de uma pessoa, ou por um evento trágico. É uma forma da Casa expressar solidariedade e reconhecimento pela importância da pessoa ou do evento.

Funeral

O sepultamento do Papa acontece no próximo sábado, 26, e Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. O velório será aberto ao público terá início às 6h (horário de Brasília), na Basílica de São Pedro, no Vaticano.