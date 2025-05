Vereador deixa ACM Neto e anuncia apoio a Jerônimo

Jerônimo e presidente da Câmara de Ubaitaba, Izaque do Armandão - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Mais um nome ligado a base do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil),deixou o leque de alianças do grupo político do vice-presidente do União para se aliar ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Desta vez, a baixa é do presidente da Câmara de Vereadores de Ubaitaba, Izaque do Armandão (MDB).

Ligado aos deputados federal e estadual, Leur Lomanto e Sandro Régis, ambos do União Brasil, o edil anunciou a adesão a base petista nesta terça-feira, 22, durante reunião entre a prefeita da cidade, Gracinha (Avante), e o governador Jerônimo, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

“Governador, eu nunca votei no seu partido, mas devido a atual conjuntura política no estado e vendo como o senhor trabalha e o que o governo vem fazendo na minha querida Ubaitaba, eu não poderia ficar fora. Vou caminhar ao seu lado, ao lado do governo Jerônimo, para, juntos, continuarmos esse trabalho em nossa cidade”, disse.

O vereador também comentou sobre a relação com os deputados de oposição, e diz que já dialoga com parlamentares governistas. “Mas será para um deputado da base do governo”, afirmou sobre apoio a eleição de 2026.

Além de seu apoio, o presidente da Câmara, Izaque do Armandão, prometeu trabalhar para convencer os demais vereadores de oposição na cidade e na região a seguirem o mesmo caminho.

“Vou trabalhar com nossos colegas vereadores e pedir o apoio também, alguns já sinalizaram que vão se juntar a essa luta, vão caminhar com a gente e ajudar o governador Jerônimo a melhorar a querida Ubaitaba e a região”, completou.

Outros apoios

Recentemente, o presidente da Câmara de vereadores de Buerarema, vereador Geraldo Aragão do União Brasil, também declarou apoio ao governo Jerônimo, que vem ampliando sua influência sobre os legislativos municipais no interior.