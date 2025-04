Comportamento de ACM Neto é alvo de crítica: "Não responde"

Ex-prefeito de Salvador é alvo de crítica de aliado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado estadual Paulo Câmara (PSDB) criticou, nesta quarta-feira, 27 a postura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), principal nome da oposição no estado, e sua alta de diálogo com os demais integrantes do bloco.

Segundo o deputado, Neto não responde aos chamados e solicitações dos aliados, e reforçou as críticas feitas pelo prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), que apontou a falta de liderança por parte do candidato derrotado ao governo baiano.

"Você às vezes manda um zap e ele não responde. [...] Isso é da natureza dele, é da personalidade, é uma queixa do mundo político. O que foi colocado pelo prefeito Júnior Marabá é fato. Eu estava presente na maior carreata da campanha de ACM Neto, vi o esforço que Júnior fez, e depois não houve sequer uma ligação", disparou o deputado.

Paulo Câmara ainda lembrou do período em que ocupou a presidência da Câmara Municipal de Salvador, quando Neto ainda era prefeito da capital baiana. "Se eu despachei seis vezes com o ex-prefeito ACM Neto enquanto fui presidente da Câmara, foi muito. Tratava mais com João Roma. Não vou onde não sou chamado", afirmou em entrevista à rádio Baiana FM.