Ana Paula avalia impacto da reabertura do Memorial Santa Dulce

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), falou sobre a importância da reabertura do Memorial Santa Dulce dos Pobres para a cidade, especialmente no que diz respeito ao turismo religioso. Em seu discurso, a pedetista ressaltou a força do legado do Anjo Bom da Bahia.

“Esse memorial nos permite reviver a história e a importância de Santa Dulce, fortalecendo ainda mais o turismo religioso em Salvador. É fundamental manter viva a memória dessa mulher extraordinária, que tanto se dedicou aos mais necessitados e à construção de um futuro mais justo para o nosso povo”, declarou a vice-prefeita durante o pré-lançamento do museu.

Ana Paula Matos destacou que Salvador ganha um novo ponto de referência para os devotos e turistas. “Me inspiro muito em Santa Dulce. Como vice-prefeita, como mulher e como devota, acredito que sua mensagem precisa ser perpetuada. Queremos atrair cada vez mais pessoas para conhecer sua história e fortalecer a devoção, mas, acima de tudo, queremos mostrar ao mundo a grandeza dessa baiana, dessa brasileira, dessa mulher que se tornou um símbolo de amor e dedicação ao próximo”, afirmou.

O Memorial Santa Dulce dos Pobres passou por uma completa reforma e modernização, com novas exposições que proporcionam uma imersão ainda mais completa na vida e obra da primeira santa brasileira. A partir de 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, o público poderá visitar o espaço e conhecer de perto a trajetória da Mãe dos Pobres.

Para Maria Rita Pontes, superintendente da OSID e sobrinha de Santa Dulce, a nova estrutura do memorial permitirá que os visitantes se conectem de forma mais profunda com a história da santa. “Queremos que todos se sintam parte dessa história inspiradora e que se tornem multiplicadores do legado de amor e compaixão que ela deixou”, afirmou.