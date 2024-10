Ana Paula comenta pesquisa que aponta “vitória histórica” de Bruno

Bruno Reis e Ana Paula Matos - Foto: Divulgação | Ascom

Candidata à reeleição como vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT) comentou a pesquisa AtlasIntel/A TARDE que aponta uma “vitória histórica” do prefeito e candidato Bruno Reis (União Brasil) com 72,2% dos votos válidos no primeiro turno.

Leia também:

>> Rui quebra silêncio sobre ausência em campanha de Geraldo Júnior

>> Ao lado de Jerônimo, Wagner e Rui, Geraldo Jr. registra seu voto

>> "Torcer por uma eleição tranquila"; diz Jerônimo Rodrigues sobre pleito municipal

“A vitória histórica significa maior comprometimento, mas ao mesmo tempo maior capacidade. Nos dá envergadura e legitimidade para a gente chegar no governo federal, no governo estadual, em todos os lugares fazendo os pleitos para o povo”, enfatizou Ana em conversa com a imprensa neste domingo, 6. Ela acompanhou Bruno em seu local de votação, no Sartre Escola SEB, no Itaigara.

A gestora, que também é titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), afirmou que, caso a reeleição se torne realidade, vai seguir trabalhando com propósitos. “Uma boa votação mostra a representatividade e legitimidade. A gente espera que de fato essa votação apareça. Mas com muito amor, carinho e honra, a gente vai fazer disso mais comprometimento para trabalhar. Nunca por orgulho, sempre com humildade, sempre com amor pelo povo”, pontuou.

Ana Paula disse que foi à igreja com Bruno hoje pela manhã. “Orar, agradecer e pedir forças para que a gente tenha mais capacidade ainda para gerir essa cidade. O coração está vibrando de alegria, tenho representado as mulheres, tenho ouvido isso em todos os lugares. Com fé em Deus Salvador vai ser a melhor cidade em todo o Brasil.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

Assista abaixo: