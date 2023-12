Após Alba, Silvio Almeida pode ser homenageado pela Câmara de Salvador | A TARDE

Depois de receber o título de cidadão baiano na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em outubro, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, pode ser homenageado com a Medalha Zumbi dos Palmares pela Câmara Municipal de Salvador (CMS). A honraria foi proposta pelo vereador Edvaldo Brito (PSD).

A Medalha Zumbi dos Palmares é dedicada a pessoas atuantes no combate ao racismo, discriminação e intolerância na cidade de Salvador e no estado da Bahia. A proposta de concessão da honraria foi criada pela então vereadora Olívia Santana (PC do B), por meio da Resolução nº1.557/2005.

Nascido em São Paulo em 1977, Silvio Luiz de Almeida é advogado, filósofo e professor universitário, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (Direito) e pela Universidade de São Paulo (Filosofia), com mestrado em Direito Político e Econômico também pela Mackenzie e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USPE.



Edvaldo Brito foi professor de Silvio na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, por isso, é testemunha da sua atuação no combate ao racismo, discriminação e intolerância, segundo justificativa da proposição.

Ele é responsável por cunhar o conceito de racismo estrutural, em livro com o mesmo título, lançado em 2018 na Coleção Feminismos Plurais, reeditado pela editora Pólen, em 2019. A primeira edição do livro esgotou rapidamente, demonstrando a força das suas ideias que identificam no racismo estrutural uma chave explicativa poderosa para entender a atual situação de desigualdade racial/social e de violência que vivemos no Brasil.