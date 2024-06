Audiência pública da LDO acontece nesta quarta-feira na Câmara

Aberta ao público, a audiência terá a participação de representantes da Câmara e da Prefeitura Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê (Ascom/CMS)

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai realizar nesta quarta-feira, 12, uma audiência pública para a apresentação e discussão do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 (PLE-100/2024). Conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Daniel Alves (PSDB), a discussão será às 9h30, no auditório do Centro de Cultura.

Aberta ao público, a audiência terá a participação de representantes da Câmara e da Prefeitura Municipal de Salvador. O PLE-100/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025”.

A tramitação e o teor da proposição podem ser acessados por meio da aba “Transparência”, item “Processo Legislativo”, “Acompanhamento de Proposição”, disponível no site da Câmara.