Ausência da ponte no PAC é estratégica, diz Jerônimo

Durante visita ao Hospital 2 de Julho, antigo Hospital Espanhol, na manhã desta quinta-feira, 17, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que o governo Lula (PT) tem ajudado sua gestão com a ponte Salvador-Itaparica e justificou a ausência do equipamento no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).



“[A ponte] Não foi colocada no PAC por conta da estratégia, que já está montada. Já tem um processo de PPP para a ponte”, disse o governador ao Portal A TARDE. “Lula está ajudando sim, não foi por falta de desejo não. É porque não cabia no PAC os recursos para a ponte”, continuou.

Na sexta-feira da semana passada, 11, foi anunciado no Rio de Janeiro, com as presenças de Lula e do chefe da Casa Civil, Rui Costa, o novo PAC, que terá investimento de R$ 119 bilhões na Bahia. Na ocasião, foi destacado que havia previsão de recursos para o metrô e BRT de Salvador, mas que não haveria para a Ponte Salvador-Itaparica e para o VLT do Subúrbio.

“Ontem, o meu secretário [da Casa Civil] Afonso [Florence], e o secretário Manoel Vitório [Fazenda], estiveram no BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. É orçamento, é empréstimo, para que as empresas possam capitanear. Isso está no nosso radar”, disse Jerônimo, ainda sobre a ponte.

Jerônimo disse ainda que não há previsão para uma nova vinda de Lula para a Bahia.