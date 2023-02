Bacelar defende programa para atrair turistas internacionais

O deputado federal João Carlos Bacelar (PV) comemorou a sinalização do presidente Lula (PT) em retomar programas de fomento ao turismo. Além disso, defendeu que a retomada do Carnaval, após dois anos de pandemia, deve ser usada para atrair turistas internacionais, sobretudo para os destinos mais carnavalescos do país.

"Vivemos anos difíceis, mas agora é hora de recuperar nossa economia. O turismo representa 10% do produto interno bruto nacional, perdendo apenas para o agronegócio, e envolve mais de 80 segmentos da economia, incluindo tanto as grandes companhias aéreas e redes de hotéis quanto o comerciante que vende cerveja e comidas nas festas populares, ou os guias e pequenas pousadas nas diversas cidades brasileiras", disse o deputado, que já ocupou a presidência da Comissão de Turismo da Câmara Federal.

Segundo Bacelar, o alinhamento entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o presidente Lula é essencial para o incremento do setor.

"A Bahia era discriminada com o governo anterior, mas chegou a hora de retomarmos o potencial turístico que nos pertence. Para o Carnaval são esperados mais de três milhões de visitantes, não apenas em Salvador, mas em outros pontos do estado. E esse alinhamento do governador Jerônimo com o presidente vai nos ajudar muito", avaliou.