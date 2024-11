Bahia registra queda em homicídios e outros crimes violentos

Encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu com chefes e comandantes das forças de segurança da Bahia para avaliar o andamento de ações realizadas no estado e fazer um balanço dos resultados. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, 24, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo (CAB), em Salvador.

“Todos nós, juntos, estamos buscando o que a Bahia espera, sem medir qualquer tipo de sacrifício para que os investimentos aconteçam. Investimentos em armamento, viaturas, equipamento de proteção, construção de delegacia, de pelotões, presídios. Todo mundo imbuído para que a gente possa seguir com as ações e operações em todo o estado”, disse o governador.

Já para o secretário de segurança pública, Marcelo Werner, a integração é fundamental e ela tem sido total entre as forças de segurança do Estado. “A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Bombeiros Militar, além da Polícia Penal, vêm trabalhando diuturnamente no combate às facções no nosso estado. Fruto disso são os índices criminais reduzidos, não só crimes contra o patrimônio, mas também os crimes contra a vida”, disse Werner, lembrando que o trabalho conjunto conta ainda com o apoio de órgãos federais e municipais.

Na ocasião, foi feita uma avaliação das últimas ações do setor de janeiro a outubro deste ano. No comparativo com o mesmo período do ano passado, as mortes violentas tiveram redução significativa. Foram 3.941 contra 3.519 em 2024. O roubo de veículos diminuiu de 9.777 para 8.325, uma queda de 15%. O roubo a banco apresentou uma redução de 77,8%, passando de 9 para 2 no mesmo período. O roubo a carga saiu de 239 para 138, menos 42%. O roubo a ônibus teve uma queda de 36%, saindo de 882 para 563.

Como exemplo das ações que estão sendo realizadas em Salvador, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, destacou a Operação Hórus.

“Uma operação que nós iniciamos há três dias, com o objetivo de levar maior segurança para as ruas da nossa capital e, sobretudo, combater os crimes violentos letais intencionais. Com certeza, isso reduzirá de maneira drástica o número de homicídios e levará mais paz social, que nós queremos tanto para a nossa sociedade”, explicou o coronel. A Operação Hórus tem o apoio de 208 policiais e 52 viaturas de unidades do interior e de Salvador.

A produtividade também se reflete no número de prisões. Em 2023, foram 13787. Este ano, foram 14087, uma variação positiva de 2,2%. Já as armas retiradas de circulação tiveram uma variação positiva de 0,1%, saindo de 4574 para 4578.

Os investimentos se refletem também na contratação de novos agentes. Entre 2023 e 2024, foram contratados quatro mil novos policiais e bombeiros, adquiridas duas mil viaturas, um helicóptero, equipamentos de inteligência e 4.5 mil novos armamentos. O valor investido chega a R$ 400 milhões.

O encontro também contou com a presença das Polícias Civil e Penal, Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Corpo de Bombeiros.