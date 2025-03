Bahia sai na frente e licita projetos do Novo PAC Saneamento Rural

Novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 17 - Foto: GOVBA

A Bahia é o primeiro estado a licitar projetos do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento). Nesta segunda-feira, 17, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou um pacote de licitações no valor de R4 135 milhões para a construção de nove Sistemas Integrados de Abastecimento de Água (SIAA).

"Graças a essa parceria, estamos hoje licitando esse projeto que envolve nove municípios da Bahia. É uma alegria muito grande poder levar água a essas cidades do interior. Uma grande satisfação. Agradeço ao presidente Lula e à parceria com os prefeitos e municípios. E, é claro, essa responsabilidade com a infraestrutura hídrica também nos chama a cuidar das nascentes, das fontes e do tratamento adequado das águas e dos dejetos”, disse o petista.

A novidade, que integra o PAC Saneamento Rural, vai beneficiar 108 localidades rurais em nove municípios baianos, sendo eles: Entre Rios, Dom Basílio, Feira da Mata, Jaguarari, Livramento de Nossa Senhora, Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Juazeiro.

Outros sete municípios terão a publicação das licitações na próxima terça-feira, 18, e outras duas cidades até sexta, 21. As cidades que serão contempladas não tiveram o nome divulgado.

As obras, segundo o governo estadual, irão promover mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para as comunidades. O prazo é que as obras sejam executadas entre sete e 12 meses. O ato das assinaturas contou, ainda, com as presenças do vice-governador, Geraldo Júnior, e do secretário de Relações institucionais, Adolpho Loyola.

De acordo com a secretária estadual de Infraestrutura Hídrica, Larissa Moraes, “uma agenda incrível, que eu chego a me arrepiar em falar, porque é a primeira vez que a gente está dando esse grande salto. É o primeiro projeto do PAC relacionado à água a ser aprovado junto com o nosso presidente Lula. Então é uma felicidade muito grande, não só para mim e para o nosso governador Jerônimo Rodrigues, mas também para todos os baianos e baianas que vão ser beneficiados. E a gente está aqui para isso, para lutar e realizar o sonho de cada baiano e de cada baiana”.

O presidente da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), Jayme Vieira Lima, lembrou que “uma das metas do governador é a universalização de água e democratização do acesso de água potável para todas as comunidades rurais na Bahia. Pela primeira vez, a gente tem na história do PAC o cadastramento e financiamento para obras de saneamento rural e conseguimos, pelo Governo do Estado, por meio da Cerb, cadastrar junto ao Ministério das cidades, nove obras fundamentais para nosso estado”.

Os projetos contam com a parceria entre os governos do Estado e Federal, por meio do Ministério das Cidades, e integram as ações do Novo PAC Saneamento Rural. O ato da assinatura, ocorrido no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, contou com a presença dos prefeitos das cidades contempladas e outras autoridades.

Investimentos nos município

O município de Carinhanha, no oeste baiano, vai receber esses investimentos para a execução das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Barrinha e região. Outro município que terá o fornecimento de água potável para os moradores locais, promovendo qualidade de vida e impulsionando o desenvolvimento da infraestrutura básica da região será Feira da Mata; o investimento chega a R$ 10,1 milhões, beneficiando Pajeú e outras localidades.

O valor total para a implementação do SIAA de Ibatui e outras áreas no município de Entre Rios é de aproximadamente R$ 17 milhões. “Vamos acabar definitivamente com os carros-pipa. Mostra o compromisso do nosso governo com as comunidades que mais necessitam”, declarou o prefeito, Manoelito Argolo Junior.

Em Livramento de Nossa Senhora, as obras do sistema de abastecimento das localidades de Barrinha, Patos e Amola Faca, com um custo total de R$ 7,7 milhões, beneficiarão 3,9 mil habitantes. No município de Jaguarari, as obras para o SIAA de Flamengo, Alagadiço do Flamengo e Barrinha terão um investimento de R$ 9,7 milhões.

A cidade Dom Basílio será beneficiada com a melhoria da infraestrutura hídrica local com a execução das obras do sistema de abastecimento das localidades que incluem Santa Luzia, Tabuá, Morro do Engenho, entre outras, com um investimento estimado de R$ 9,3 milhões. Já o município de Juazeiro contará com a implementação do SIAA para diversas comunidades, como Frade, São Tomé e Pau Preto, com um valor total de R$ 22,4 milhões. A iniciativa na cidade visa beneficiar mais de 1.700 habitantes da região, com a promessa de melhorar significativamente o acesso à água potável, um avanço essencial para a qualidade de vida local.

O prefeito de Santa Maria da Vitória, Tonho de Zé de Agdônio, afirmou: “é um motivo de muita alegria poder compartilhar esse momento especial nas nossas vidas. Eu fui vereador em 2004, e lutei muito para que esse projeto de água da região pudesse acontecer, fiz várias indicações, mas o município não tinha recurso naquela época. E hoje estar aqui como prefeito e ver o governador Jerônimo fazendo acontecer esse projeto tão sonhado é gratificante”, pontuou o gestor, se referindo aos mais de R$ 13,7 milhões que serão destinados ao sistema de água que beneficiará 10 localidades de Santa Maria da Vitória.