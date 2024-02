Bruno promete ligar para Jerônimo para governador ir ao Carnaval | A TARDE

Em dois eventos ao mesmo tempo nesta terça-feira, 23, Governo do Estado e Prefeitura de Salvador dividiram os holofotes sobre o assunto do dia: o Carnaval de 2024 na capital baiana. Enquanto o prefeito Bruno Reis anunciou as atrações da folia, o governador Jerônimo Rodrigues divulgou as ações de segurança para a festa.



Bruno revelou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 23, durante o lançamento das ações e anúncio de atrações do Carnaval, que vai ligar para o governador para que ele participe da abertura oficial da folia junto à gestão municipal, como foi no ano passado.



“Ainda não [ligou], mas é normal, é natural que participem. Nossas equipes estão conversando, combinando, mas eu ligarei para o governador para convidar ele pessoalmente para que possa participar. Afinal de contas, também o Governo do Estado tem uma participação importante no Carnaval, em especial com a segurança pública. Essa é uma festa realizada por todos, é verdade. A prefeitura é o principal ator, é quem mais investe, é quem mais tem responsabilidades e atribuições na organização”, afirmou.



“Mas é uma festa feita por todos, pelos blocos afros, afoxés…É por todos do entretenimento, pelos blocos de trio, os blocos sem corda, pelos artistas. É um conjunto de pessoas que se unem para fazer a maior festa do planeta e a melhor festa. Então é natural e irei convidar sim para que o governador possa participar com a gente no mesmo plano que o ano passado”, disse.