Bruno Reis antecipa 100% dos salários dos servidores para 21 de junho

Anúncio foi realizado atráves das redes sociais nesta quarta - Foto: Olga Leiria /| Ag. A TARDE

Os servidores públicos de Salvador vão curtir os festejos de São João com dinheiro no bolso. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou na manhã desta quarta-feira, 12, a antecipação de 100% dos salários dos trabalhadores da municipal para o dia 21 de junho, a sexta que antecede o início das comemorações do mês de junho.

“Alô, servidores da Prefs: vamos antecipar integralmente o salário de junho para o dia 21! Isso mesmo, 100% do salário vai estar na conta para a galera comprar o milho, o amendoim, o licor e curtir o São João em família!”, disse o prefeito, em publicação no X.

Governo do Estado



Na terça, 11, o Governo do Estado também anunciou a decisão de antecipar o pagamento de 50% dos salários dos servidores públicos estaduais. Os trabalhadores deverão receber metade dos seus vencimentos também no dia 21 de junho.

O pagamento dos outros 50% do salário será no dia 28 de junho, seguindo o cronograma oficial do estado. A antecipação vai beneficiar diretamente 270 mil pessoas, entre eles servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) do Estado.

O reajuste aprovado no último mês, sobre a remuneração do funcionalismo público, será incluído na antecipação, conforme informou o governo do Estado.