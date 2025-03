Bruno Reis assina financiamento para construção de teleférico

Projeto do teleférico do Subúrbio - Foto: Divulgação | FMLF

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), assinou um contrato de financiamento de US$ 125 milhões (R$ 728,275 milhões na cotação atual) com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) para dar andamento a construção do teleférico do Subúrbio Ferroviário.

O equipamento fará a ligação dos bairros de Praia Grande a Campinas de Pirajá, com acesso ao metrô da capital baiana. A intervenção faz parte do Programa Salvador Inclusiva.

Além do modal, a aprovação do montante pelo CAF permitirá que a prefeitura de Salvador amplie programas como Treinar Para Empregar, Salvador Tech, Salvador Criativa e Geração SSA. Para além, também haverá ações no âmbito da Cidade Inteligente, como a implantação do Observatório Salvador (Centro de Controle Operacional) e do Hub de Inovação e Tecnologia, ambos serão instalados no Subúrbio.

Do recurso captado, R$ 678 milhões serão investidos em melhorias de infraestrutura urbana e mobilidade, como o Teleférico do Manê Dendé; R$ 68,6 milhões serão destinados a ações de inclusão digital, inclusão social, e geração de empregos na capital baiana; e R$133,6 milhões para medidas de inovação urbana. O Programa Salvador Inclusiva será coordenado pela Casa Civil e executado pelos diversos órgãos e secretarias do município.