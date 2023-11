Bruno Reis comenta pedidos de empréstimos feitos à CMS | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou nesta quarta-feira, 29, sobre os projetos que enviou para a Câmara Municipal de Salvador (CMS) com pedidos de três empréstimos com bancos internacionais e com a Caixa Econômica. Os valores somados chegam a R$ 860 milhões.

Os empréstimos são junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de U$ 70 milhões de dólares, junto Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de U$ 75 milhões de dólares, e junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 150 milhões. O primeiro seria para o custeio do Programa SCA – Salvador Capital Afro e os demais para a compra de ônibus e BRTs.

“São três financiamentos, dois para ônibus, um de ônibus elétrico, e outro de ônibus convencional, e o terceiro financiamento é o Prodetur II, é a segunda trancha do Proturismo, que é voltada aí para a consolidação do projeto e programa Salvador Capital Afro. Nesse segundo estão a série de investimentos especial no Centro Histórico da cidade, nos casarões, para que a gente possa tornar aquela região ainda mais desejada e atrativa para todos nós baianos e para milhares de visitantes turistas”, explicou Bruno.



Os pedidos entraram, inclusive, na Ordem do Dia da CMS para a sessão desta quarta. No entanto, outros pedidos feitos pelo Executivo antes estão como prioridade na Casa de vem ser votados hoje.