Prefeitura pede autorização para empréstimos que somam R$ 860 milhões | A TARDE

Dentro dos oito projetos enviados para a Câmara Municipal de Salvador (CMS) pela prefeitura, conforme antecipado pelo Portal A TARDE, estão três pedidos de empréstimo junto a bancos internacionais e à Câixa Ecônomica Federal (CEF), que somados chegam ao valor de R$ 860 milhões.



O Projeto de Lei do Executivo nº 306 pede autorização para contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de U$ 70 milhões de dólares (R$ 343 milhões de reais), com finalidade para custeio do Programa SCA – Salvador Capital Afro "com a finalidade de realizar as ações do programa em comento com vistas ao desenvolvimento sustentável e resiliente do Municípío, mediante ações setoriais no turismo e cultura".



Os recursos provenientes da operação de crédito ora autorizada, destinam-se ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR, no município de Salvador.

O Projeto de Lei do Executivo nº 309 pede a autorização da Câmara para contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de U$ 75 milhões de dólares (R$ 367 milhões de reais). O valor será destinado à aquisição de ônibus elétricos (BRT), assim como a implantação de infraestrutura e equipamentos de apoio, visando operação do Sistema de Transporte Coletivo ao longo de Corredores e Eixos Alimentadores e de Articulação.

O Projeto de Lei do Executivo nº 311 pede a autorização da Câmara para contratar operação de crédito interno, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 150 milhões para a aquisição de ônibus destinados ao Sistema de Transporte Público Municipal de Salvador.

Os projetos foram enviados pelo prefeito Bruno Reis e solicitado tramitação em regime de urgência na Câmara. As propostas serão avaliadas pelos vereadores até fim o dos trabalhos parlamentares neste ano.