Bruno Reis pede apoio da PM após veto de pistolas de água no Carnaval | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou na manhã desta terça-feira, 30, sobre a proibição de pistolas de água durante o Carnaval de 2024 e as demais festas de rua na Bahia. A medida foi regulamentada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na segunda-feira, 29.

Na entrega da reconstrução da Colônia de Pescadores do Rio Vermelho, que aconteceu no Largo da Mariquita, Bruno Reis pediu o apoio da Polícia Militar para garantir o cumprimento da nova lei. Ele falou sobre a dificuldade de gerir outras proibições, mas não questionou a decisão da Assembleia Legislativa da Bahia.

"Não é fácil garantir a proibição. Espero que a polícia possa atuar para evitar. Foi essa a decisão, já está aí a lei, não há mais o que se questionar, discutir. Agora a prefeitura precisa de apoio em especial da polícia para garantir no Carnaval. Vocês imaginam, o Carnaval com três milhões de pessoas nas ruas, o quanto é difícil garantir uma série de restrições, que vai desde garrafas, espetinhos e agora as pistolas", disse em entrevista.

Ainda na manhã desta terça-feira, o prefeito vai assinar a ordem de serviço para a implantação do primeiro trecho do Bus Rapid System (BRS), que vai funcionar entre o complexo de viadutos Rei Pelé, situado entre o cruzamento das avenidas Garibaldi e Vasco da Gama, até o Jardim dos Namorados. O investimento será de R$ 8 milhões.