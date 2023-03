Bruno voltará a Brasília na próxima semana para encontro de prefeitos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), anunciou que irá retornar à Brasília na próxima semana, onde participará da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) na segunda (13) e na terça-feira (14).

Nos últimos dias, o gestor cumpriu agenda em Brasília, com reuniões com o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro das Cidades, Jader Filho, entre outras autoridades federais. Na pauta dos encontros, estiveram assuntos como a criação do conselho federativo, a reforma tributária e a crise nacional do transporte público.

“A gente segue na luta para a garantia do subsídio e de outras iniciativas que podem contribuir para fechar a equação do transporte público, como incentivos fiscais, linhas de crédito para a aquisição de ônibus novos, o Refis das empresas que estão vivendo enorme dificuldade”, exemplificou.

Aniversário de Salvador

Após retornar de Brasília, Bruno Reis fará uma coletiva na quarta-feira, 15, para anunciar a programação e todas as iniciativas relacionadas ao aniversário de 474 anos de Salvador.

“Vamos fazer uma coletiva para apresentar todas as ações festivas, culturais e também os investimentos que vamos fazer em Salvador durante os próximos 45 dias. Desde os 15 dias que antecedem o aniversário da cidade até um mês depois dessa data tão importante”, disse Bruno Reis ao participar da cerimônia de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Além dos já anunciados shows gratuitos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Luedji Luna, no Farol da Barra, o festival terá diversas ações culturais espalhadas por bairros da capital baiana.

“Teremos anúncios importantes para Salvador nestes 45 dias. Serão inaugurações, investimentos, editais que estamos publicando, obras que estamos dando ordem de serviço ou vamos inaugurar, programas e projetos que lançaremos”, completou o gestor municipal.