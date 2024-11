Caetano pede ajuda ao MP para manter serviços essenciais funcionando

Caetano chamou atenção para "situação de calamidade" em que se encontra o município de Camaçari - Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), se reuniu na manhã desta segunda-feira, 4, com o procurador-geral do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Pedro Maia, para pedir apoio para o que chamou de "situação de calamidade" em que se encontra o município de Camaçari.

Na última semana, o prefeito Antônio Elinaldo (União Brasil) exonerou todos os servidores comissionados da gestão municipal, suspendeu o transporte universitário e fechou equipamentos públicos considerados essenciais para a cidade.

Na conversa com Pedro Maia, Caetano pediu providências para que o MP-BA ajude na fiscalização e garantia de funcionamento dos serviços essenciais para a população.

O prefeito eleito mostrou preocupação com a suspensão de serviços de atendimento médico, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), auxílio funeral, salva-vidas na orla do município e guarda patrimonial dos prédios públicos.

Caetano ainda pediu pelo centro comercial da cidade, que enfrenta dificuldades após cortes de custeio pela atual gestão, e pelo transporte universitário.