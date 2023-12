Câmara aprova empréstimos de R$ 860 milhões da Prefeitura | A TARDE

Após acordo entre as bancadas de oposição e de governo, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou nesta quarta-feira, 6, os três pedidos de empréstimos feitos pela prefeitura junto a bancos internacionais e à Caixa Econômica Federal. Os valores giram em torno de R$ 860 milhões, e serão destinados à aquisição de ônibus elétricos e convencionais, além do custeio para o Programa Salvador Capital Afro, por parte da gestão municipal.



Os empréstimos são junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de U$ 70 milhões de dólares, junto Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de U$ 75 milhões de dólares, e junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 150 milhões. O primeiro seria para o custeio do Salvador Capital Afro e os demais para a compra de ônibus e BRTs.

Após a aprovação, o projeto segue para sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).