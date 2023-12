Após acordo, Câmara vota empréstimos da prefeitura nesta quarta | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai votar nesta quarta-feira, 6, os três pedidos de empréstimos feitos pela prefeitura junto a bancos internacionais e à Caixa Econômica. Os valores giram em torno de R$ 860 milhões, e serão destinados à aquisição de ônibus elétricos e convencionais, além do custeio para o Programa Salvador Capital Afro.

Membros da bancada de oposição haviam pedido vistas ao projeto nas comissões e, após acordo com a bancada governista, os pedidos entraram na pauta de hoje e vão a plenário.

Os empréstimos são junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de U$ 70 milhões de dólares, junto Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de U$ 75 milhões de dólares, e junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 150 milhões. O primeiro seria para o custeio do Salvador Capital Afro e os demais para a compra de ônibus e BRTs.

Na última semana, o presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), havia dito que aguardava o envio de um relatório da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal) sobre mais transparência referente a proposta de subsídio do transporte público feito pela prefeitura. Caso a planilha não fosse enviada até esta quarta, poderia ocasionar não ida dos empréstimos a votação.

Nesta quarta, o presidente da Arsal, Marcus Passos afirmou ao Portal A TARDE que fez o envio do documento à Câmara e aguarda a aprovação dos empréstimos para a aquisição dos ônibus. As propostas entraram na Ordem do Dia de votação da Câmara para a 86ª sessão ordinária desta quarta.