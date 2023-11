Pedidos de empréstimos da Prefeitura podem ser votados na quarta-feira | A TARDE

Os vereadores de Salvador devem se reunir novamente no plenário Cosme de Farias na próxima quarta-feira, 6, para votarem três pedidos de empréstimos, de autoria do Executivo, com bancos internacionais e com a Caixa Econômica. Ao todo, os recursos somam-se a R$ 860 milhões e serão destinados à aquisição de ônibus elétricos e convencionais, além do custeio para o Programa Salvador Capital Afro.

Os empréstimos são junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de U$ 70 milhões de dólares, junto Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de U$ 75 milhões de dólares, e junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 150 milhões. O primeiro seria para o custeio do Salvador Capital Afro e os demais para a compra de ônibus e BRTs.

Os membros da bancada de oposição pediram vistas ao projeto, isto é, mais tempo para análise, durante reunião das comissões conjuntas de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ), Finanças, Orçamento e Fiscalização e Planejamento Urbano e Meio Ambiente. A solicitação deve ser analisada pelos colegiados na próxima segunda, 5.

“Esses projetos estão nas comissões, [...], foi pedido vista desses projetos. A devolutiva das vistas será na segunda-feira”, afirmou o presidente Carlos Muniz (PSDB) ao portal A TARDE.

Na última terça-feira, 28, o chefe do Legislativo convocou todos os vereadores para uma reunião conjunta entre os colegiados para apreciação das matérias encaminhadas pelo Executivo.