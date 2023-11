Muniz convoca comissões para apreciarem projetos da prefeitura | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB) convocou uma reunião conjunta extraordinária entre as comissões de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ), Finanças, Orçamento e Fiscalização e Planejamento Urbano e Meio Ambiente para a quarta-feira, 29, às 11, no Salão Nobre da Casa, para apreciação de seis projetos enviados à Casa pela Prefeitura.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Legislativo desta terça-feira, 28. Os projetos de autoria do Poder Executivo são:

1 - PLE- 295/2023 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar a estrutura orçamentária do Fundo Municipal de Saneamento Básico;



2 – PLE - 306/2023 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID;



3 – PLE- 307/2023 - Desafeta e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar alienação, permuta, doação de bens imóveis;



4 – PLE-309/2023 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD;



5 – PLE- 311/2023 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno, junto à Caixa Econômica Federal, com a garantia da União;



6 – PEL- 2/2023 - Altera a Lei Orgânica do Município de Salvador.