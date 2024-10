Câmara: Relatório fiscal do Executivo é apresentado nesta segunda

Audiência e o relatório constituem instrumentos da Lei de Responsabilidade Fiscal para demonstração e avaliação do cumprimento das metas quadrimestrais - Foto: Reginaldo Ipê

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salvador (CMS) realiza, na manhã desta segunda-feira, 30, a audiência pública para a apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do Segundo Quadrimestre de 2024 da Prefeitura Municipal de Salvador, no auditório Bahia Center (anexo da Câmara Municipal de Salvador).



A apresentação, por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, reunirá representantes da Casa Legislativa e da Prefeitura Municipal de Salvador.

A audiência e o relatório constituem instrumentos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais quadrimestrais do Poder Executivo Municipal.

Encontro tem por objetivo o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF.