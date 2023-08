Carballal já tem data para deixar a Câmara Municipal de Salvador

Desde que assumiu o cargo de presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o vereador Henrique Carballal (PDT) acumula a função com a de parlamentar da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Por outro lado, seu suplente, Randerson Leal (PDT) aguarda que ele peça licença do posto para poder assumir o mandato na Casa.

Embora esteja respaldado pelo decreto estadual assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que permitiu sua nomeação, Carballal ainda não pediu licença do cargo de vereador e acumula os dois cargos.

O presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 21, que Carballal irá apresentar o pedido de licença à Mesa Diretora no dia 1º de agosto, quando a Casa retorna do recesso parlamentar. Com isso, abre a possibilidade de Randerson Leal assumir o posto.

Fontes do Portal A TARDE afirmam que já há um desgaste entre Randerson e Carballal pela demora do pedido de licença do vereador, com possibilidade, inclusive, de a situação ser ajuizada. Randerson entende que a demora de Carballal prejudica a relação dos dois dentro da sigla, pois outros dois prazos já foram apresentados pelo vereador e não foram cumpridos.



Apesar disso, o presidente estadual do PDT, deputado Félix Mendonça Jr., afirmou ao Portal A TARDE que "o partido não pretende intervir na situação dos dois", mesmo tendo o respaldo de que o mandato pertence à sigla.

O motivo de não intervir, segundo Félix, seria pelo fato de os dois contrariarem a posição do partido em relação ao governo estadual. O PDT é oposição ao governo Jerônimo e aliado do prefeito Bruno Reis (UB) em Salvador.

O Portal A TARDE entrou em contato com o vereador Henrique Carballal, mas o parlamentar atendeu às chamadas.