Carletto diz caminhar com governo e justifica Isidório pré-candidato | A TARDE

Presente na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na tarde desta terça-feira, 24, o ex-deputado federal e presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, conversou rapidamente com os jornalistas sobre as eleições municipais do ano que vem. Segundo ele, o objetivo da visita foi encontrar velhos amigos.



Ex-candidato a suplente de senador na chapa de Cacá Leão (PP), na época em que ainda era filiado ao Progressistas, Carletto confirmou estar fechado com o grupo de Jerônimo Rodrigues (PT). “Nós vamos caminhar com a base do Governo do Estado sempre que for possível”, afirmou.

As ambições do Avante, sua legenda desde maio, não estão definidas para as eleições de 2024. “Eu almejo o que for possível, eu não estou à caça de prefeito. Não tem chamariz. O Avante hoje deve ter em torno de uns 50 e poucos prefeitos. Acho que poderá chegar a um pouquinho mais. E 200 diretórios na Bahia”, comenta.

Apesar de se dizer comprometido com o governo e inclusive vislumbrar uma vaga de candidato ao Senado em 2026, Carletto justificou a pré-candidatura do deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) a prefeito de Salvador, ainda que a ideia da base do governo seja formar uma chapa unificada para enfrentar o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“É a maior vontade do nosso querido deputado Sargento Isidório, que é uma pessoa que nos honra no Avante. Se ele quiser ser candidato, automaticamente terá a legenda”, afirmou.