Carlos Muniz discursa na abertura do 4° Congresso Baiano de Vereadores
Presidente da Câmara Municipal de Salvador valorizou a atuação dos vereadores na estrutura política
O 4º Congresso Baiano de Vereadores foi realizado nesta quarta-feira, 11, no Fiesta Convention Center, em Salvador. Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador, realizou o discurso de abertura do evento, que reuniu parlamentares de diversas regiões da Bahia, servidores públicos e representantes da sociedade civil.
Durante a fala, Carlos Muniz destacou que o encontro vai além de um evento institucional, sendo um espaço para fortalecer a democracia municipal, promover troca de experiências e valorizar a atuação dos vereadores, que estão mais próximos das demandas da população. “Empoderar as câmaras municipais é fortalecer a democracia brasileira”, disse ele.
Além disso, o tucano aproveitou o discurso para criticar a Emenda Constitucional nº 109/2021, que estabeleceu que as câmaras municipais arquem com parte das despesas de servidores aposentados. Segundo o vereador, a medida cria um peso financeiro adicional para os legislativos municipais.
Ele pediu a união dos vereadores de toda a Bahia para dialogar com deputados federais e buscar a revisão da emenda.
