Casa do Trabalhador é inaugurada como suporte aos microempreendedores

Casa do Trabalhador, localizada no Terminal de Integração do Metrô Pituaçu - Foto: Tácio Santos/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), junto ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, inauguraram, nesta quinta-feira, 10, uma nova unidade do SineBahia: a Casa do Trabalhador. Localizado no Terminal de Integração do Metrô Pituaçu, o espaço tem uma proposta de ampliar e modernizar os serviços voltados à inserção no mercado de trabalho e ao empreendedorismo.

Fruto de uma parceria entre os governos estadual e federal, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a nova unidade passa a ser a sede central do SineBahia. O local conta com estrutura reformulada e atendimento mais ágil.

Durante a inauguração, o governador Jerônimo Rodrigues destacou que a Casa do Trabalhador é um instrumento de aproximação entre a população e as oportunidades disponíveis. “A nova unidade vai além da intermediação de mão de obra, reunindo serviços que facilitam a entrada no mercado formal e estimulam o empreendedorismo. Estamos garantindo acesso à qualificação, crédito e apoio técnico para quem quer empreender”, afirmou.

O ministro Luiz Marinho, também ressaltou a importância da iniciativa, especialmente no incentivo à formação profissional. “A Casa do Trabalhador fortalece a conexão entre trabalhadores e oportunidades, com ferramentas como a Escola do Trabalhador 4.0, que oferece cursos gratuitos em áreas como tecnologia e produtividade”, disse.

“A Casa do Trabalhador tem como foco ampliar o acesso da classe trabalhadora a um conjunto de serviços integrados”, explicou o secretário Augusto Vasconcelos. Além da tradicional intermediação de mão de obra e da qualificação com os cursos da Escola do Trabalhador 4.0, o espaço oferece autoatendimento para consulta de vagas, orientação com psicólogas e assistentes sociais, acesso ao seguro-desemprego, capacitação com certificação, cursos online e ações do programa Bahia MEI. O espaço também integra o programa CrediBahia, com oferta de microcrédito para pequenos negócios,

Com a nova sede, o SineBahia reforça sua presença no estado, que já conta com 123 unidades distribuídas em mais de 103 municípios, além das ações itinerantes do Sine Móvel e da emissão de documentos gratuitos. A proposta é reunir, em um só lugar, atendimento, qualificação e apoio técnico, ampliando o acesso da população às políticas públicas de trabalho e renda.