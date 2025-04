Presidente do PL Bahia repudia deputado que pediu morte de Lula

Deputado Gilvan da Federal - Foto: Kayo Magalhaes/ Agência Câmara

O presidente do PL Bahia, João Roma, ressaltou nesta quinta-feira, 10, não apoiar a atitude do deputado Gilvan da Federal (PL) em desejar a morte do presidente Lula (PT) durante sessão da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados.

“Eu não avalizo nenhuma fala agressiva. Eu não faço isso na minha vida pública. Não gosto de xingamentos. Política para mim é feita com troca de ideias, isso eu sempre defendo, tem minhas falas aí, eu sempre defendo a política como marco civilizatório da humanidade, não a maneira das pessoas estarem se atacando de lado a lado. Eu não me sinto satisfeito com isso”, declarou, durante conversa com o Portal ATARDE.

Roma citou suas próprias atitudes como exemplo que não segue a linha da agressividade para tratar, principalmente, a oposição.

“No partido que eu esteja, independente do assunto que estiver em questão, eu não sou de fazer política atacando pessoas. Eu defendo minhas ideias com muita convicção, com ênfase, mas isso nunca se fez para mim necessário atacar ninguém”, reforçou.

Caso

Em sessão na última semana, Gilvan desejou a morte do presidente Lula e as declarações repercutiram nas redes sociais. “Eu quero mais que Lula morra, quero que ele vá para o quinto dos infernos, é um direito meu”, iniciou o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar ainda afirmou que não é capaz de matar o chefe do Executivo nacional, mas voltou a desejar a morte do rival histórico.

“Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Nem o diabo quer o Lula, por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que ele tenha uma taquicardia, porque nem o diabo quer a desgraça desse presidente que está afundando o país. Quero mais que ele morra mesmo".

Pedido de desculpa

O deputado federal pediu desculpas nesta quinta-feira, 10, e reconheceu que "exagerou" e disse que não deveria desejar o mal de ninguém porque é cristão.

“Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso, deveria pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país, mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpas”, afirmou o deputado.

A fala do parlamentar gerou fortes reações. A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou notícia de fato à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR), solicitando que ambas instituições adotem as providências cabíveis, incluindo possível investigação criminal, em razão das declarações feitas hoje pelo deputado.