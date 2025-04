Ministro minimiza efeitos do tarifaço na geração de emprego no Brasil

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, minimizou, na manhã desta quinta-feira, 10, os efeitos dos tarifaços impostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na geração de emprego no Brasil e ressaltou que há oportunidades mesmo em meio à turbulência.

“Nós temos crescido bastante, gerando emprego a cada mês e vamos continuar gerando. A economia está no rumo certo, crescendo e vamos continuar”, iniciou.

“Também é momento de oportunidade. O Brasil tem que ter muita serenidade, como estamos tendo. O Presidente Lula dá toda orientação para o governo, chama a atenção do empresariado para que a gente trabalhe com o pé no chão, cautela, sangue frio e cabeça fria para poder olhar, também, não somente para os problemas que advêm das medidas do governo americano, mas quais oportunidades que se abre também de debate”, continuou, durante entrevista coletiva em Salvador.

O chefe da pasta ressaltou um exemplo que pode ser positivo para o Brasil com as inúmeras tarifas, que é a briga comercial entre a China e os EUA.

“A China vai deixar de exportar pros EUA, vai deixar também de importar e pode [passar a] importar no Brasil. Então já abre também janelas de oportunidade que nós temos que olhar, né com essa serenidade para poder ver como que a gente possa crescer ainda mais no cenário global”, declarou.