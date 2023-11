Cinco deputados foram premiados com Destaque Parlamentar na Alba | A TARDE

Quarenta e sete jornalistas se reuniram nesta terça-feira, 21, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para escolher cinco deputados que tiveram destaque no trabalho à frente da Casa ao longo de 2023. A votação é promovida pelo Comitê de Imprensa, que disponibiliza uma urna para os profissionais depositarem as suas escolhas para que o deputado seja condecorado com o título "Destaque Parlamentar".

Os apontados como destaques pelos jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa foram o presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), com 16 votos; Leandro de Jesus (PL), também com a mesma quantidade; Tiago Correia (PSDB), com 15 votos; Marcinho Oliveira (União Brasil) e Fabíola Mansur, ambos com 14 votos.

A votação foi encerrada às 17h, quando ocorreu a apuração dos votos. A premiação será realizada no início de dezembro, com data a ser definida pelo chefe do Legislativo, Adolfo Menezes.